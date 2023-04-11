Стало известно, как долго Россия будет закрыта для полетов в Европу Евроконтроль: воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Воздушное пространство России и Украины будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года, предположили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). После начала военной операции на Украине многие западные страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям 36 государств.

В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год), — заявили в Евроконтроле.

Организация обращает внимание, что количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось из-за необходимости перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны.

7 апреля Ирак не впустил в свое воздушное пространство следовавший из Екатеринбурга российский лайнер. В результате самолет, имевший все разрешения на выполнение полета, развернулся и направился в аэропорт Сочи. В итоге российскому лайнеру все же был дан зеленый свет на полет в Египет.