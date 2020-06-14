Стало известно, как будут заселять в отели РФ пары без штампа в паспорте

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Начавшие работать отели и гостиницы России должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что живущие в их номерном фонде люди являются членами одной семьи. Как выйдут из положения отельеры, заселяющие пары, не оформившие свои отношения, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, люди, приезжающие в отель в условиях текущей эпидемиологической ситуации, должны проживать либо с членами своей семьи, либо в отдельном номере. Если в одну комнату въедут люди, официально чужие друг другу, гостинице придется это объяснить, пишет «Российская газета».

Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, — подтвердили в ведомстве.

Однако Ламшин считает, что заселять в один номер можно не только членов одной семьи.

Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом, — сказал он.

Представитель отрасли добавил, что в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о сопровождающих лицах, а сопровождающим лицом может быть кто угодно.

Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, — резюмировал Ламшин.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Министерство курортов и туризма Республики Крым опубликовало перечень документов, необходимых для размещения в санаториях, в их число входит и справка об отрицательных результатах теста на коронавирус. С 15 июня санатории Крыма открывают двери только для жителей региона, с 1 июля — для всех остальных россиян.