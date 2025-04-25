Стало известно, как бойцы «Днепра» передают ВСУ инструкции по сдаче в плен ТАСС: бойцы «Днепра» передают ВСУ инструкции по сдаче в плен через бот

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ВС Украины

Военнослужащие группировки войск «Днепр» передают солдатам Вооруженных сил Украины инструкции для сдачи в плен через бот обратной связи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Он уточнил, что главной трудностью является невозможность преодоления Днепра.

На направлении распространяются инструкции, по которым украинские военнослужащие могут перейти в бот обратной связи и изъявить желание сдаться в плен. Основной трудностью является невозможность преодолеть реку Днепр, — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что российские бойцы также призывают противника сдаваться при помощи звуковещательных комплексов. Несмотря на огромный риск, желающие сложить оружие все же находятся. Опасность заключается в том, что солдаты ВСУ атакуют своих же, если те попытаются сдаться.

Поэтому те, кто хочет сдаться, пока ждут удобного момента, но мы с ними на связи, — заключил собеседник.

Ранее попавший в плен бывший военнослужащий отряда морской пехоты ВСУ Денис Рашпля признался, что он лично лишил жизни 16 человек в пригороде Мариуполя в Донецкой Народной Республике. По словам солдата, он также совершил девять покушений на гражданских. При этом он осознавал, что стреляет по людям.