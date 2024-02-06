Стало известно, исчезнут ли из России бананы Экономист Завьялов сообщил, что в России не будет дефицита бананов

В России не будет дефицита бананов после запрета Россельхознадзора на импорт продукции из Эквадора, сообщил РИА Новости экономист Дмитрий Завьялов. По его словам, товаров достаточно много, а кроме того, есть и другие поставщики.

Товара много, поставщиков — тоже. <...> Транспортировка из Эквадора — порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть, в ближайшее время мы ничего не почувствуем, — отметил специалист.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В адрес указанных стран направили обращения с просьбой прекратить сертификацию цветов с 9 февраля. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора. Решение об ограничении ввоза бананов из Эквадора было принято из-за выявления в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова предположила, что на фоне решения Россельхознадзора бананы могут подорожать на 20–30%. Она также выразила мнение, что поставки этих фруктов в Россию могут существенно сократиться.