Названо имя нового начальника объединенного штаба ОДКБ Новым начальником штаба ОДКБ назначили экс-командующего ВДВ РФ Сердюкова

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Андрей Сердюков

Новым начальником Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, которого цитирует РИА Новости. Ранее офицер командовал Воздушно-десантными войсками РФ.

Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ. <...> Сегодня на рассмотрение глав государств был представлен пакет документов, который <...> был принят и подписан. На должность начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден представитель России Андрей Сердюков, — сказал Тасмагамбетов.

Сердюков был командующим ВДВ РФ с 2016 по 2022 год. После этого он командовал российской группировкой войск в Сирии, дослужился до звания генерал-полковника и был удостоен звания Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Тодуа послом РФ в Камеруне. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в центральноафриканской стране Анатолия Башкина.

До этого Путин освободил Олега Кувшинникова от должности губернатора Вологодской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Георгия Филимонова. Ранее Филимонов занимал должность зампреда правительства Подмосковья.