Стало известно, где разместили эвакуированных из Газы россиян Эвакуированных из Газы россиян разместили в детском лагере под Волоколамском

Фото: МЧС РФ

Эвакуированных из сектора Газа граждан России доставили в пункт временного размещения (ПВР), который развернули в детском лагере под Волоколамском, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, раньше в этом комплексе жили украинские беженцы.

В ПВР прибыли не только россияне, но и палестинские граждане с родственниками из РФ. Здесь эвакуированные проходят регистрацию, получают новую одежду и питание. Также по приезде все граждане сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Некоторые из прибывших в РФ людей рассказали каналу, что в секторе Газа у них погибло до 50 членов семьи. После ПВР люди намерены отправиться в родные регионы: Крым, Санкт-Петербург и на Кавказ.



Ранее МЧС РФ сообщило, что еще 88 россиян успешно перешли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Вместе с ними границу пересекли 43 белорусских гражданина. По информации ведомства, всего из зоны конфликта эвакуировано 297 россиян, из них 168 человек уже доставлены на родину. Всех эвакуированных граждан автобусными колоннами направили в Каир. В МЧС подчеркнули, что людей сопровождают врачи, психологи и спасатели, чтобы оказать необходимую помощь.