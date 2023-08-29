Стало известно, где могут похоронить Дмитрия Уткина Дмитрия Уткина могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Правую руку погибшего бизнесмена Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище, рассказало издание MSK1.RU. По словам источника в ритуальной сфере, территорию кладбища планируют перекрыть 31 августа.

Будет что-то грандиозное здесь, перекрыто все [будет], скорее всего. ОМОН, полиция — на машинах точно никого не пустят, пешком, может быть, — рассказал он.

При этом руководство кладбища уточнило, что оно будет открыто до 16:00. Остальные «музыканты» о предстоящей церемонии ничего не знают, сообщило издание.

У нас нет дней, когда мемориал закрыт, мы работаем без выходных и праздников. Можно приезжать, единственное пожелание: приехать с 9 до 16 часов. В связи с обстановкой у нас немного ограничено время посещения, — рассказало руководство.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли похороны другого соратника Пригожина Валерия Чекалина. Отпевание состоялось на Северном кладбище города.

По информации «Фонтанки», посетить похороны могли все желающие. Сотрудники охраны или полиции вблизи места проведения церемонии замечены не были.

Одним из возможных мест захоронения самого Пригожина называется Серафимовское кладбище в Петербурге. Ранее там установили рамки металлоискателей.