Стало известно, где ищут убийцу Кивы ТАСС: убийцу Кивы ищут в ЦФО

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Илья Кива

Розыск предполагаемого убийцы бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы проходит на территории Центрального федерального округа (ЦФО), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом он предположил, что, скорее всего, исполнителя преступления уже нет на территории страны.

Идут активные разыскные мероприятия по Московской области, по соседним регионам, фактически по всему ЦФО. Просматриваются камеры видеонаблюдения. Вероятнее всего на территории нашей страны его уже нет, — передал источник.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения трупа экс-нардепа Украины. По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте. Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Правоохранители осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.

Еще утром в Telegram-канале политика появилась запись, в которой он рассуждал о возможном убийстве президента Украины Владимира Зеленского.