Стало известно, как Запад пытается открыть второй фронт против России Сладков: Запад через террористов пытается открыть второй фронт против России

Фото: МО Украины

Страны Запада через террористическое подполье на Северном Кавказе пытаются открыть против России второй фронт, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также подчеркнул, что религиозные радикалы являются эффективным прикрытием для операций иностранных спецслужб, в том числе и украинских.

Если вам будут рассказывать, что война начинается за притеснение религиозных чувств верующих Северного Кавказа, — плюньте ему в лицо. У одного из крупнейших лидеров бандподполья Дагестана, при его уничтожении в Махачкале, из всех найденых книг пару были религиозные, остальные на тему «Как заработать миллион долларов», — пояснил он.

Сладков также подчеркнул, что попытки действовать через террористов, особенно в России, стоят немалых денег, а гонорары радикалов достаточно высокие. По его словам, обычно все заканчивается плохо для сторонников терроризма, поскольку спецслужбы России и МВД умеют нейтрализовывать такое подполье даже в рамках профилактических мероприятий.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам известны все имена организаторов терактов на территории страны. Он также отметил, что вопрос терроризма занимаются все правоохранительные органы РФ.