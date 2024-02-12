Стало известно, что может ждать генералов ФТС за дебош в Калининграде Военный аналитик Рожин: дело генералов-дебоширов должно стать показательным

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Замруководителя Федеральной таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков и главный тыловик ФТС генерал-лейтенант Олег Завгороднев, устроившие пьяный дебош в пятизвездочном отеле в Калининграде, должны стать фигурантами показательного дела, считает военный аналитик Борис Рожин. В беседе с «Царьградом» он также заявил о необходимости проведения налоговой проверки.

Это повод для проверки со стороны налоговой службы, то есть нужно изучить декларации генералов, потому что в обществе есть запрос на пресечение избыточной роскоши. <...> Подобные эксцессы надо показательно пресекать, их следует делать яркими примерами того, как поступать не надо, — высказал мнение эксперт.

Как пишет издание, стало известно, что генералы были уволены из Федеральной таможенной службы задним числом с формулировкой «!по собственному желанию».

Ранее депутат Государственной думы от КПРФ Нина Останина потребовала от Следственного комитета России провести по уголовным статьям проверку устроивших дебош в Калининграде генералов ФТС. Останина подчеркнула, что после скандала высокопоставленные чиновники уволились «по собственному желанию», чтобы избежать ответственности.