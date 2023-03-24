Стало известно, что Wildberries с партнерами уладили все разногласия РИА Новости: Wildberries с партнерами договорились по всем пунктам, вызывавшим разногласия

Фото: vk.com/sklad_wildberries

Маркетплейс Wildberries и его партнеры — владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) достигли договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим разногласия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника агентства, стороны договорились доработать функционал для удобства работы и контроля товаров в каждой точке, договорились о совместной работе по вопросам премирования и депремирования ПВЗ по конкретным результатам работы и о выработке факторов для формирования процента вознаграждения.

Также Wildberries и партнеры согласовали обновленный формат работы с товарами, на которых был обнаружен брак, и механизм реализации документооборота внутри личного кабинета для работающих с НДС предпринимателей. Стороны подтвердили необходимость создания обезличенной обратной связи с покупателем по вопросам о товаре и проработали совместные предложения по улучшению системы логистики.

15 марта менеджеры и владельцы пунктов выдачи Wildberries начали забастовку из-за агрессивной штрафной политики маркетплейса. Они продолжили принимать товары в своих точках, но отказались выдавать их клиентам, пока не будут удовлетворены их требования. Минтруд подключился к разрешению этой ситуации.

Также сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон.