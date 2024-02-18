Стало известно, что ВСУ начали стягивать под Авдеевку комплексы Patriot Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ перебрасывают под Авдеевку Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать под Авдеевку американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ спешно пытаются сформировать новую линию обороны в нескольких километрах от города. На границе они также устанавливают системы противовоздушной обороны.

По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчетов американских Patriot, — сообщил Кимаковский.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что после взятия Авдеевки Вооруженные силы России продвинулись вглубь на 8,6 километра. По данным ведомства, общая площадь «зачищенной» территории составляет 31,75 квадратного километра. Потери противника превысили 1500 военнослужащих, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что ВС РФ продолжают наступление в Авдеевке. По его словам, глава государства Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации на этом направлении.