Стало известно о срыве попытки ВСУ отступить под Волчанском Военэксперт Марочко: ВС России отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

Фото: МО РФ

Российские войска вклинились в оборону Вооруженных сил Украины под Волчанском Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что штурмовики ВС РФ, продвинувшись вдоль реки Северский Донец, отрезали пути отступления ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ходе активных боевых действий ВС РФ вклинились в оборону противника юго-западнее населенного пункта Волчанск. Это удалось благодаря продвижению наших передовых порядков вдоль реки Северский Донец. Таким образом украинская группировка была охвачена российскими штурмовиками на западе Волчанска и утратила пути отступления в этом направлении, — объяснил Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие из группировки «Центр».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. Он опубликовал сюжет агентства RT о боях под городом и отметил работу военных. По словам главы региона, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.