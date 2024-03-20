Стало известно, что в ВЭБ ответили на иски «Роснано» на 520 млн рублей ВЭБ назвал юридически несостоятельными иски «Роснано» на 520 млн рублей

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Государственная корпорация ВЭБ.РФ не несет никаких обязательств по хозяйственной деятельности «Роснано» и не подменяет органы управления общества, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее «Роснано» через суд потребовало взыскать с ВЭБ.РФ более 500 млн рублей в связи с необоснованной задержкой, помешавшей в сроки осуществить сделку.

Уверены, что решения «Роснано» об исках юридически несостоятельны в связи с тем, что ВЭБ не подменяет органы управления «Роснано» и не несет перед обществом никаких обязательств в части осуществления хозяйственной деятельности, — говорится в заявлении.

В ВЭБ также подчеркнули, что корпорация взяла на себя координацию работы «Роснано» по ряду направлений, как и предполагало решение правительства России. Речь, в частности, идет о процессе диалога с кредиторами общества, а также об урегулировании ситуации с его активами.

По данным издания, член правления «Роснано» Владислав Юнусов 20 марта обвинил ВЭБ в том, что корпорация не в полном объеме выполнила свои обязательства, а также не выдержала ранее обговоренные сроки. По его словам, обращение в суд было сделано, чтобы в стране были выработаны механизмы решения таких спорных ситуаций.

Ранее стало известно, что компания «Роснано» планирует направить заявление о банкротстве ООО «Пластик Лоджик» в Арбитражный суд Москвы. Именно эта организация является разработчиком «планшета Чубайса».