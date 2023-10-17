Стало известно, как российские корабли защитят от морских дронов Российские корабли вооружат ЗРК «Комар» для борьбы с морскими беспилотниками

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Новая версия корабельного зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э благодаря применению управляемых ракет «Атака» сможет поражать беспилотные катера, сообщил ТАСС представитель компании-разработчика. Предыдущая версия ЗРК принята на вооружение Военно-морского флота РФ в 2008 году.

Функционал боевого применения расширен за счет того, что в боекомплект включена управляемая ракета типа «Атака», она позволяет поражать различный спектр целей. <...> В приоритете — поражение надводных целей: катера, вплоть до безэкипажных, и все, что движется со скоростью до 50 узлов в час. <...> Эти ракеты наводятся по лучу и расширяют функционал установки, — сообщил он.

Ранее о создании на Украине первого флота морских дронов заявлял президент страны Владимир Зеленский. Выступая на Международном форуме оборонных индустрий, он утверждал, что такой ход «лишает российские военные корабли смысла». Также Зеленский рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов образца НАТО.

Военкор Евгений Поддубный сообщал, что Украина заполучила флот морских беспилотников стараниями США и Великобритании. По его словам, эти страны являются лидерами в разработке систем управления и целеуказания для безэкипажных катеров.