Стало известно, что получит на вооружение новая флотилия ВС России «Известия»: Днепровская флотилия получит установки А-222 «Берег»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

А-222 «Берег»

Днепровская речная флотилия получит 130-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) А-222 «Берег», сообщают «Известия». Отмечается, что формирование нового подразделения недавно анонсировал министр обороны Сергей Шойгу.

В основном артиллерия будет работать по разного рода водным целям противника и поддерживать наши войска. А-222 «Берег» — мощное орудие, снаряд тяжелый. Некоторые страны, например Швеция, Нидерланды, передают Киеву катера. Значит, скоро они встретят свою судьбу, — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Установки А-222 «Берег», выполненные на колесном шасси, способны вести огонь по целям, движущимся со скоростью до 185 километров в час. Боекомплект САУ включает 40 осколочных и фугасных снарядов.

Шойгу ранее сообщил, что до конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений. Кроме того, будет основано 14 новых дивизий и 16 бригад. По словам Шойгу, это необходимо для повышения боевых возможностей российской армии, передает Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России. Отмечалось, что три флота, а именно Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский, вместе с Каспийской флотилией подчинялись соответствующим военным округам. Северный флот являлся объединенным стратегическим командованием, имеющим статус военного округа.