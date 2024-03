Анастасия Кукова

Стало известно, что на «Севмаше» заложат два атомных крейсера «Борей-АМ» ТАСС: в 2024 году «Севмаш» заложит два атомных крейсера проекта «Борей-АМ»

27 марта 2024 в 05:37

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press