Стало известно, что на «Севмаше» заложат два атомных крейсера «Борей-АМ» ТАСС: в 2024 году «Севмаш» заложит два атомных крейсера проекта «Борей-АМ»

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

На предприятии «Севмаш» для Северного и Тихоокеанского флотов в 2024 году заложат два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения модернизированного проекта 955АМ «Борей-АМ», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). По словам собеседника агентства, к концу десятилетия Северный и Тихоокеанский флоты будут располагать шестью такими крейсерами каждый. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В этом году для Северного и Тихоокеaнского флотов зaложaт по aтомному крейсеру модернизировaнного проектa 955AМ «Борей-AМ». Все они были зaконтрaктовaны в 2021 году, — сказал собеседник агентства.

Пока на Северном флоте несут дежурство две атомных субмарины подобного типа, на Тихоокеанском — четыре.

Ранее стало известно, что в результате модернизации сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» получили новые активные головки самонаведения. Они смогут с высокой точностью поражать наземные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас также «ведется работа по обеспечению неуязвимости „Ониксов“ к воздействию средств радиоэлектронной борьбы ВСУ».