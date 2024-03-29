Стало известно, что часть посольств попросила сограждан покинуть Украину Гаврилов: посольства попросили сограждан покинуть Харьковскую и Одесскую области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть зарубежных посольств на фоне «расшатывания фронта» просит своих сограждан покинуть Харьковскую и Одесскую области, заявил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он отметил, что победа России «будет достигаться явным образом».

Константин Гаврилов сравнил происходящее на фронте специальной военной операции с автомобильным стеклом, которое «расходится трещинами» после удара камнем.

Не зря сейчас некоторые посольства на Украине, не буду говорить какие, рекомендуют своим гражданам оставить Харьковскую и Одесскую области. Сегодня прошла информация такая, — пояснил Гаврилов.

По его словам, Запад до сих пор не желает признавать реалии на поле боя, поэтому сейчас возвращаться к конструктивному диалогу с ним затруднительно.

Накануне посольство Казахстана рекомендовало гражданам республики из соображений безопасности рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области. Консульство подчеркнуло, что на Украине растет напряженность и ситуация стала нестабильной. Гражданам республики посоветовали покинуть опасные территории через Молдавию или Польшу.

Ранее спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что каждый день на Украине задерживают около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы. Еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде.