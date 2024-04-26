Стало известно, что грозит журналисту Forbes по делу о фейках об армии РФ Адвокат Багатурия: журналисту Forbes Мингазову может грозить до 9 лет тюрьмы

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Сергей Мингазов

Задержанному по делу о распространении фейков о российской армии журналисту Forbes Сергею Мингазову грозит от семи до девяти лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, практика по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ уже наработана.

Здесь нужно вспомнить предыдущие приговоры по этой статье. Я смею предположить, что от семи до девяти лет лишения свободы. Все просто. Практика уже наработана по этой статье, — сообщил Багатурия.

Адвокат Константин Бубон заявил, что журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды. Основанием послужил репост публикации в Telegram о событиях в Буче. Журналиста поместили в ИВС в Хабаровске.

Мингазов в последние годы писал для российской редакции Forbes. Он также сотрудничал с «Ведомостями» и агентством ТАСС в Хабаровске.

Следственный комитет ранее потребовал заочного ареста блогера Дмитрия Иванова, также известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии. Блогер был объявлен в розыск. В сентябре он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Причиной послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе.