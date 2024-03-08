Стало известно, что будет с фигурантами дела Ростеха Baza: обвиняемых по делу Ростеха планируют объявить в международный розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские правоохранители планируют объявить в международный розыск некоторых обвиняемых по уголовному делу о вымогательстве денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко, сообщает Telegram-канал Baza. Сейчас под стражей находятся два фигуранта дела — Станислав Дейнеко и соучредитель компании «Диджитал софт» Антон Сафонов.

По данным канала, адвокат Дейнеко ранее обратился в суд с просьбой отпустить подзащитного из-под стражи, обосновав это исключительными семейными обстоятельствами. Однако инстанция отклонила запрос, продлив арест мужчины до 14 мая, уточняет Telegram-канал. Причиной сторона следствия назвала продолжение оперативных мероприятий — в связи с подозрениями, что Дейнеко может быть причастен к другим преступлениям, требуется допросить еще 30 человек и провести обыски, отмечает канал.

Telegram-канал также сообщил, что остальных подозреваемых планируют объявить в международный розыск, а адвокат Дейнеко утверждает, что по делу нет реального движения.

Ранее стало известно, что администратор Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергей Садоводов вымогал у Бровко 800 тысяч рублей. Молодой человек в суде полностью признал свою вину, его приговорили к 2,5 года лишения свободы.