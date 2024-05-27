Названо число оставшихся у ВСУ самолетов МиГ Военэксперт Дандыкин: у ВСУ осталось с десяток истребителей МиГ

У ВСУ осталось еще с десяток истребителей МиГ, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что Украине «перебросили все МиГ, которые были вокруг». По его словам, которые приводит Lenta.ru, Киев сейчас бережет их.

МиГ у них немного, но есть. Я думаю, что еще десяток, может быть, и поболее. Они берегут сейчас самолеты. МиГ-29 — это легкий истребитель. Я думаю, что им за это время перебросили все МиГ, которые были вокруг. Поэтому они у них еще есть, — сказал Дандыкин.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что белгородская система противовоздушной обороны сбила самолет Вооруженных сил Украины над Волчанском. По данным канала, по нему отработала зенитно-ракетная система С-300. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее в пресс-службе госпредприятия «Казспецэкспорт» заявили, что информация о передаче Вооруженным силам Украины списанных военных самолетов из Казахстана не соответствует действительности. Там отметили, что в торгах могли участвовать только казахстанские компании. По данным предприятия, процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями. Отмечается, что все самолеты будут разрезаны и вывезены с территории только в виде металлолома.