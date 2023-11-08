SHOT: угрожавший жене военкора Коца недавно вернулся из США

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Коц

Telegram-канал SHOT сообщает, что задержанный за угрозы супруге военкора Александра Коца Леонид Гутаров недавно вернулся из США в Москву. По данным канала, мужчина подрабатывает репетитором по английскому языку, а также является тренером по детскому фитнесу, женскому боксу и фитбоксу. Также задержанный искал работу в сфере недвижимости на должность финансового аналитика.

SHOT пишет, что на прошлой неделе мужчину видели в оружейном магазине. Источник канала сказал, что перед попыткой встретиться с Александром Коцем Гутаров выбирал пистолет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, 28-летнего Гутарова задержали после того, как он приехал к квартире Коца и угрожал его супруге. По информации канала, он требовал от женщины, чтобы она ему организовала встречу с военкором.

Военный обозреватель пояснил, что незваный гость мог узнать его адрес из источников в открытом доступе. Он отметил, что на протяжении долгих лет ему и его близким поступали угрозы, а также по адресу его проживания злоумышленники оформляли доставки. Военкор добавил, что сейчас находится в зоне проведения спецоперации на Украине, и призвал напугавшего его супругу мужчину искать его там, а не дома.