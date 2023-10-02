Стало известно, чего хотят большинство россиян перед выходом на пенсию Около 45% россиян хотят накопить на безбедную старость перед пенсией

Наибольшая доля опрошенных россиян признается, что перед выходом на пенсию хочет накопить на безбедную старость, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». Такой ответ дали 45% респондентов. Большинство из них при этом хотят построить дом или купить квартиру, передает РБК.

Чуть более 20% мечтают освоить новое хобби, а 18% открыть свой бизнес. Переехать в другой город, выучить новый язык и обзавестись дачей хотят 13% опрошенных. Кругосветное путешествие интересует 11%, а высшее образование 6%.

В группе от 30 до 40 лет первоочередным приоритетом оказалось строительство дома, а у опрошенных до 30 лет — покупка квартиры и хобби, — отметила исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Большинство россиян хотели бы выйти на пенсию до 60 лет. Меньше всего респондентов выбрали период от 40 до 45 лет.

Опрос был проведен в сентябре 2023 года. В нем приняли участие 3,5 тысячи граждан старше 18 лет.

Ранее стало известно, что лишь 3% россиян могут позволить себе покупку нового автомобиля в ближайшее время. По данным исследования, еще 4% хотят приобрести подержанную машину, а 1% рассчитывают, что транспорт им подарит кто-то из родственников. Абсолютное большинство, 48%, не имеют машины и не планируют ее покупать в ближайшее время.