Стало известно, будут ли популярны страны с безвизовым режимом для россиян Глава Союза турагентств Голов: Малайзия может быть востребована у россиян

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Не все страны, с которыми хотят заключить безвизовый режим, будут пользоваться популярностью у россиян, считает президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов. Как он отметил в беседе с «360», отмена виз не сильно изменит ситуацию.

Малайзия, может быть, и Бахрейн [будут востребованы]. Не уверен, что туристы массово поедут в Зимбабве. И потом, все эти визы — формальность. Там нет такой ситуации, чтобы стояла очередь из желающих, а им не давали визы, — объяснил турэксперт.

Специалист отметил, что билеты в эти страны будут стоить так же дорого, а отмена визы не сильно повлияет на общую стоимость поездки. Дело в том, что это не массовое направление. Кроме того, для развития этих направлений нужно применять именно комплексный подход.

Должны подключаться авиакомпании, давать какие-то чартерные тарифы. Нужно работать с туроператорами, чтобы это были пакетные туры. А просто отменить визы — думаю, это формализм, — добавил Голов.

Ранее министр экономики Максим Решетников сообщил, что в настоящий момент Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями нескольких стран. Речь идет о государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.