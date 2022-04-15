Стало известно, будет ли в Москве улица имени Жириновского

Переименование одной из столичных улиц в честь ушедшего из жизни 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы, пишет ТАСС. В ведомстве напомнили, что на территории Института мировых цивилизаций, который основал Жириновский, уже установлен памятник лидеру ЛДПР. Монумент подарил политику скульптор Зураб Церетели на 70-летие. Открыли его в 2016 году.

Переименование улицы города Москвы не планируется, — сказали в департаменте.

Ранее в ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, добавив, что в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Последние два месяца он лечился от коронавирусной инфекции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.