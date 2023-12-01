«Сталкер» из Чернобыля атаковал российские ж/д и аэродром. Кто он такой? Сотрудники ФСБ задержали жителя Рязани за организацию терактов на территории РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали жителя Рязани с гражданством России и Италии, который 11 ноября подорвал взрывное устройство на железной дороге в Рязанской области. Что об этом известно?

Кто и когда завербовал россиянина

В ходе допроса задержанный рассказал, что он был завербован в феврале нынешнего года сотрудниками украинской разведки и прошел специальную подготовку в Латвии.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 году вернулся в Рязань», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, в ходе обысков у него дома были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, которые содержали видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям», — подчеркнули в СК РФ.

Какие теракты совершил подозреваемый

По версии СК РФ, задержанный может быть причастен к теракту, который произошел 11 ноября, когда в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км 3-го главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204 км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Тогда ранение получил помощник машиниста.

По данным МЖД, ситуация не повлияла на движение пассажирских и пригородных составов. Для ликвидации последствий схода вагонов были привлечены восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.

Также в ФСБ уточнили, что подозреваемый по заданию куратора из ГУР МО Украины изготовил взрывные устройства, которыми при помощи четырех квадрокоптеров 20 июля атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани.

Что известно о прошлом задержанного

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что предполагаемый рязанский террорист раньше был так называемым сталкером и неоднократно посещал Чернобыль.

«Судя по фотографиям в соцсетях, он был любителем походов. В том числе в Чернобыльскую зону отчуждения, куда он ездил несколько раз. И заходил как с белорусской, так и с украинской стороны», — рассказал он.

По словам военкора Евгения Поддубного, спецслужбам Украины в вербовке помогают коллеги из США и Великобритании.

«Понятно, что работает противник не самостоятельно, а под патронажем старших товарищей из Лэнгли и Mi6. То есть используют хорошо подготовленную базу. Увеличилась активность сотрудников спецслужб киевского режима не только на Большом Востоке, но и странах, которые так называемые релоканты выбрали для бегства из России», — пояснил он в своем Telegram-канале.

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