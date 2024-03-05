Сталина могли отравить: почему коммунисты опять ищут шпионов

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Иосиф Сталин в представлении ИИ

Воспользовавшись не круглой годовщиной со дня смерти Сталина (5 марта 1953 года), коммунисты обратились в СК РФ и ФСБ с просьбой вновь провести экспертизы на предмет, не был ли отравлен вождь народов западными спецслужбами. Пока реальная борьба против иностранных спецслужб становится данностью, коммунисты России решили вписаться в актуальный тренд.

В смерти вождя загадки не было

Понятно, что никто спустя 70 лет новым исследованием останков Сталина заниматься не будет. Есть официальное заключение медицинской комиссии, констатировавшей целый букет возрастных заболеваний, приведших к летальному исходу.

Во многих мемуарах описан и день его кончины, когда Сталин долго не открывал дверь в спальню. А когда с прибытием членов Политбюро ЦК Компартии дверь взломали, то обнаружили вождя лежащим на полу. К нему долго не допускали врачей. В истории сохранилась фраза Лаврентия Берии: «Разве вы не видите, что товарищ Сталин спит?»

Дочь Сталина Светлана Аллилуева прямо обвинила соратников в том, что они спокойно дали Сталину умереть, промедлив с вызовом врачей. Хотя в то время вряд ли кто-то смог бы помочь в случае с инсультом. Но никому и в голову не могло прийти, что некие западные Джеймсы Бонды могли проникнуть на Ближнюю дачу и сделать, например, смертельную инъекцию вождю.

Но для пиара все выдумки хороши. А то, что «Коммунисты России» позиционируют себя в качестве откровенно просталинской партии, стало данностью.

Памятник вождю

Лидеры партии всегда любили поиграть именем покойного вождя. Чувствуя некоторую усилившуюся симпатию к легенде о справедливом и бескорыстном лидере, безжалостно каравшем врагов народа, они постоянно говорят о нем. Лидеры КР постоянно козыряли то «работой по-сталински», то неизбежными «сталинскими ударами» по врагам Отечества.

А в прошлом году они стали инициаторами установки памятника Сталину в Великих Луках. Причем первый за многие годы памятник Сталину в полный рост даже благословил местный священник. Парадокс, однако, в том, что партии Сталин всегда был нужен исключительно в качестве плаката. Суть сталинизма партии откровенно чужда.

И за подтверждением не надо далеко ходить. Одного из лидеров партии Максима Сурайкина, предпринимателя в области IТ-технологий, соратники обвиняли в буржуазном образе жизни. Вряд ли бы вождь оставил его в партии. Как минимум.

Монополия на имя вождя

Конечно, попытка обвинить в смерти Сталина западные спецслужбы, которые ныне активно работают против нашей страны, выглядит действительно желанием вписаться в тренд со старым историческим багажом. Вот только на постоянной апелляции к «счастливому прошлому» популярную левую партию не построишь. А вот возвращение в особые праздничные дни Волгограду имени Сталина — это дань историческому подвигу всего народа. И его нельзя никому монополизировать.

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