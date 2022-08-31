Стали известны вероятные первые марки иранских автомобилей в России «Открытие Авто»: Saipa и Iran Khodro станут первыи марками иранских авто в России

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В России могут появиться в продаже автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa. Такой прогноз сделали эксперты «Открытие Авто», сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, россиянам, в частности, представят модели Tara и Shahin.

Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана, — отметили эксперты.

Седан Iran Khodro Tara построен на платформе Peugeot 301, размерами несколько превышает Kia Rio и Hyundai Solaris. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил в комплекте с 6-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость — 190 километров в час.

В основе четырехдверного автомобиля Shahin от компании Saipa лежит платформа Toyota из 90-х годов. Размеры автомобиля также сходны с корейскими моделями, машина оснащается двигателя 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.