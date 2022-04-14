Стали известны самые дешёвые направления для путешествий на поезде в мае

Самым бюджетным маршрутом для путешествий на поезде в майские праздники является Переславль-Залесский в Ярославской области. К такому выводу пришли эксперты компании «Туту.ру» в результате анализа данных бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления со средним чеком, не превышающим одну тысячу рублей за билет в одну сторону. При этом из анализа были исключены города Подмосковья. О результатах исследования пишет РИА Новости.

По данным экспертов, средний чек за путешествие в Переславль-Залесский составляет 339 рублей в одну сторону.

На втором месте оказались Сухиничи в Калужской области. Стоимость билета в один конец составляет 361 рубль. Замыкает тройку самых дешёвых направлений для путешествий город Гагарин в Смоленской области. Чтобы доехать туда, надо потратить 484 рубля.

В десятку наиболее востребованных вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое. Всего же путешественникам доступны 24 направления в 12 регионах.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева рекомендовала россиянам, желающим отправиться в ближайшее время на отдых, отказаться от поездок по популярным направлениям из-за их высокой загруженности. По её словам, при планировании отдыха особое внимание стоит обратить на транспортную доступность региона.

Также сообщалось о подорожании путёвок в Турцию и Египет в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. Как объяснила турагент компании «Тревел» Мария Панфилова, на стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж.