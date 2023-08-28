Стали известны российские регионы — лидеры по рынку труда РИА Новости: Москва стала лидером рейтинга регионов по рынку труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва стала лидером рейтинга российских регионов по привлекательности рынка труда, такие результаты собственного исследования обнародовало РИА Новости. Аутсайдером эксперты назвали Ингушетию. Рейтинговый балл рассчитывался по итогам 2022 года.

При расчете рейтинга эксперты учитывали восемь показателей, в том числе уровень занятости, привлекательность региона для потенциального работника, размер оплаты труда, условия труда и ряд других. В результате лидером стала Москва. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан.

Последние места рейтинга оказались у Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Тувы.

Ранее карьерный консультант Екатерина Савченко посоветовала заниматься поисками работы в начале весны или осени — в это время на рынке труда появляется большое количество вакансий. Она предупредила, что при этом также растет конкуренция за место. Эксперт также отметила, что основными периодами затишья считаются декабрь и январь: перед новым годом HR-директора подводят итоги, а после праздников сотрудники медленно возвращаются к рабочим процессам.