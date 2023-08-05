Стало известно, какие повреждения получил танкер при атаке дронов ВСУ Baza: атаковавший танкер SIG беспилотник оставил в нем двухметровую пробоину

Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надводный беспилотник, атаковавший танкер SIG в Керченском проливе, оставил в нем двухметровую пробоину, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, во время взрыва на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбившихся стекол.

Baza отмечает, что после удара дрона на танкере также было повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К «Сигу» отправили два буксира, а экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471.

В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ подлинность фото и видео не подтверждало.