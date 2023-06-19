Стали известны подробности пожара в штабе дивизии ЦВО в Елани URA.RU: пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани начался в кабинете комдива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в штабе дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Елани начался с кабинета командира дивизии, сообщило URA.RU со ссылкой на источник в военном городке. По словам источника, кабинет комдива находится на втором этаже сгоревшего здания. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В воскресенье у сотрудников был выходной, хотя командование имеет возможность быть в штабе в любое время. Возгорание заметили дневальные и вызвали пожарных, — передает портал.

19 июня URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что в Еланском гарнизоне в Свердловской области сгорел штаб дивизии Центрального военного округа. По его информации, пожар начался еще вечером 18 июня. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В конце мая сообщалось о пожаре в здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы. Отмечалось, что возгорание случилось на одном из балконов здания. В результате происшествия никто не пострадал.

6 января в здании пресс-службы российского Министерства иностранных дел в Москве произошел пожар. Огонь вспыхнул по адресу: Смоленская-Сенная площадь, 32-34. По словам представителя МИД Марии Захаровой, в качестве возможной причины ЧП рассматривается короткое замыкание. Дипломат отметила, что возгорание произошло в подвале здания.