Стали известны подробности отбора бойцов в батальон Хмельницкого Военный эксперт Дандыкин: экс-бойцы ВСУ пройдут проверку перед вступлением в отряд Хмельницкого

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бывшие бойцы ВСУ

Бывшие бойцы ВСУ смогут вступить в формируемый в Донецкой Народной Республике (ДНР) добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «360» военный эксперт отметил, что всех добровольцев из плененных украинцев ждет строгий отбор: они беседуют с психологами и проходят медицинские обследования.

Кто-то сдался сам, таких случаев достаточно много. Особенно мотивация появилась, когда в прошлом году ВСУ стали бить по Еленовке, где содержались пленные украинцы. Их тогда десятки погибло — свои по своим лупили, — пояснил Дандыкин.

Эксперт объяснил, что в батальон не смогут попасть бывшие уголовники, в также военные преступники. Дандыкин уточнил, что у всех бойцов есть своя мотивация, из-за которой они решили перейти на сторону России. Для многих основной причиной стали издевательства со стороны уроженцев западной Украины.

Это момент чисто психологической, особенно для выходцев из тех территорий, которые сейчас еще частично под контролем киевского режима. Само появление такого подразделения, на мой взгляд, серьезный моральный фактор, — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что около 200 украинских военнопленных собираются пополнить добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Число желающих оказалось значительно выше, чем предполагалось изначально.