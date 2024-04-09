Стали известны подробности дела об изнасиловании 11-летней школьницы Омбудсмен взял на контроль расследование изнасилования школьницы в Первоуральске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Произошедший инцидент в Первоуральске, где троих восьмиклассников обвинили в изнасиловании 11-летней девочки, является преступлением, которым занимаются правоохранительные органы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Там отметили, что аппарат уполномоченного находится на связи со школой и выясняет все причины случившегося.

После окончания следственных действий им и будет дана оценка ситуации. Со стороны аппарата уполномоченного по правам ребенка в сотрудничестве с Первоуральской территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав предпринимаются шаги по выявлению социально-педагогических причин и условий произошедшего, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Изначально в гости к девочке пришли пятеро восьмиклассников, с которыми она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии. Позднее появилась информация, что школьница с Урала сама предлагала интим подросткам.