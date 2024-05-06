Стали известны планы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» СК: фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои хотел уехать в Сирию

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои

Фигурант уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои планировал уехать в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные следствия. Кроме того, сообщается, что мужчина разделял идеологию радикальных течений ислама.

Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России, — указали в СК.

Лутфуллои стал девятым фигурантом дела о теракте в концертном зале. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что его задержали на следующий день после трагедии, вечером 23 марта, при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в концертном зале. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Басманный суд отправил мужчину в СИЗО до 22 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. По делу о произошедшем арестованы 12 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя преступления.