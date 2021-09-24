Стали известны лучшие для карьеры города России

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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. Об этом он заявил на встрече с лидерами партий по итогам выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Считаю, что Вячеслав Володин достоин того, чтобы возглавить и Госдуму следующего, VIII созыва, — сказал глава государства. Он отметил, что принятие данного решения остаётся за...