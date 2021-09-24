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Стали известны лучшие для карьеры города России

10:57, 26 сентября 2021
Стали известны лучшие для карьеры города России Санкт-Петербург Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru опубликовал список лучших городов России для построения карьеры. Рейтинг возглавила Москва. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Казань, их назвали 63% и 53% опрошенных соответственно.

Отмечается, что пандемия усложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов. Относительно доковидного периода снижается число жителей, считающих город лучшим для своего профессионального роста.

С точки зрения возможностей для карьеры Москва остаётся лучшим городом России (это отметил 71% ее жителей). Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье — за Казанью (53%),подчёркивает Superjob.ru.

Ранее стало известно, что среди российских городов с населением от 500 тысяч человек до 1 млн Владивосток занимает первое место по размеру заработной платы жителей. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников сентября оказались программисты, менеджеры и инженеры.

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