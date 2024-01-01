Стали известны ключевые задачи России на посту председателя в СНГ Россия рассчитывает укрепить авторитет СНГ на посту председателя организации

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Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств 1 января, передает РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на этом посту Москва намерена решить ряд ключевых задач, среди которых укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями. По словам доцента факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, также важной целью для России станет укрепление дружественных связей внутри самого СНГ.

В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову «содружество» в его названии. Это большая и очень тяжелая работа, — считает Суздальцев.

Планы относительно укрепления связей с другими объединениями прежде всего включают в себя ОДКБ, ШОС И ЕАЭС. Также речь идет о БРИКС, где Россия также будет председательствовать в 2024 году.

Ранее состоялся неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Глава государства завершил рабочую программу лишь в два часа ночи. В рамках саммита он встретился с президентами Казахстана и Узбекистана, а также главой «Газпрома», обсудив сотрудничество в газовой сфере.