В Минобороны раскрыли детали второго этапа ядерных учений в России МО: военные РФ во время ядерных учений отработали электронные ракетные пуски

Фото: МО РФ

Военные Ленинградского военного округа в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработали электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, они выполнили задачи скрытному выдвижению в назначенный пункт.

Личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-Морского Флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны рассказали, что в рамках второго этапа ядерных учений соединения Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М». Также военнослужащие снаряжают технику ракетами-носителями и учатся применять скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пуску.

11 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу объяснил, что учения России и Белоруссии с привлечением нестратегического ядерного оружия — это адекватная реакция на позицию Запада по Украине, в частности, на разрешение Киеву бить западным оружием по территории РФ. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.