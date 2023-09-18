Стало известно требование России к ООН из-за украинского иска о геноциде Россия надеется на снятие с рассмотрения в суде ООН иска Украины о геноциде

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Международный уголовный суд в Гааге

Москва рассчитывает на то, что Международный суд ООН снимет с рассмотрения иск Украины по конвенции о геноциде, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона все необходимые доводы предоставила.

Российская Федерация выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска. Каждое из них — самостоятельный юридический аргумент, позволяющий прекратить разбирательство на текущей предварительной стадии. Рассчитываем, что суд воспримет наши доводы и снимет абсурдный украинский иск с рассмотрения, — сказал дипломат.

Ранее уже сообщалось, что Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде. Представителей Киева должны заслушать во вторник, 19 сентября. Кроме того, ожидаются выступления спикеров от Германии, Австрии, Канады, Чехии, Хорватии и других государств.

Как заявлял вице-спикер Совфеда Константин Косачев, решение суда наверняка будет максимально политизированным, что подорвет доверие к некогда авторитетному органу правосудия. Сенатор также не исключил, что Россия выйдет из-под юрисдикции Международного суда ООН, хотя он и является важной структурой организации.