Стала известна судьба захваченного на СВО оружия НАТО «Архангел спецназа»: захваченное на СВО оружие НАТО используется против украинских войск

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что захваченное в ходе СВО вооружение, поставленное Украине Североатлантическим альянсом, используется по прямому назначению против украинских сил. По информации авторов канала, российские войска добывают его в таком количестве, что ни в какие музеи оно не сдается. Канал также поделился снимком одного из трофеев.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие захватили большое количество вооружения натовского образца в ходе продвижения в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, в настоящее время эти образцы тщательно изучаются. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.

5 августа Daily Express сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ успешно подавляют любое вооружение НАТО, переданное на Украину. Речь в том числе идет об американских реактивных системах залпового огня HIMARS. Авторы материала отметили эффективность российской автоматизированной станции помех «Житель» и комплекса радиоэлектронной борьбы «Поле-21».