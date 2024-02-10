Раскрыто число преступлений, которые совершают мигранты в РФ Глава Института демографии: мигранты совершают 2% всех преступлений в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России по итогам 2022 года было зарегистрировано почти 2 млн преступлений, на Москву и Подмосковье пришлось почти 11% из них, сообщила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК. При этом число преступлений, совершенных мигрантами по всей стране, составило 40,15 тысячи — это 2% всех преступлений в России. Эксперт отметила, что правонарушения, совершенные мигрантами, чаще всего носят бытовой характер.

85% правонарушений совершают мужчины. Но не менее важен еще один аспект — против кого они направлены. Большая часть — против таких же мигрантов. То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке, — пояснила она.

Храмова отметила, что мигранты редко совершают преступления в отношении россиян, но когда это происходит, то в общественном сознании это становится резонансным событием. По ее словам, тот образ мигранта, который рисуют себе граждане РФ, зачастую не имеет связи с действительностью.

В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения, — сказала она.

Эксперт признала, что в России действительно наблюдается волна недовольства в связи с наплывом мигрантов. Но, по ее оценкам, уровень мигрантофобии в стране по сравнению с Европой все же не так высок.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС применили табельное оружие для задержания нарушителя правил дорожного движения в Тосненском районе. 32-летний мигрант на машине Chery Tiggo 7 Pro привлек внимание патрульных на 667-м километре трассы М-10 «Россия».