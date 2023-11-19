Стала известна самая высокая точка, где написали географический диктант Эльбрус стал самой высокогорной площадкой «Географического диктанта — 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой высокогорной площадкой всероссийской акции «Географический диктант» в этом году стал Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает «Кавказ.РФ». Два десятка желающих проверяли свои знания на заснеженной высоте почти четыре тысячи метров в местной гостинице.

Они приехали сегодня проверить свои знания на Эльбрусе — на высоте 3912 метров над уровнем моря! Рады представить вам команду эрудированных и отчаянных. 20 человек сегодня пишут диктант от Русского географического общества, — говорится в Telegram-канале портала.

Среди экзаменуемых были старшеклассник, студенты, учитель, советник директора школы, управленец, слесарь, доцент кафедры МГУ, художник, чемпионка России по горному туризму, выпускник геофака МГУ, кандидат географических наук. Предварительно всем из них во время регистрации на участие в диктанте нужно было изложить впечатления о своем каком-либо необычном географическом открытии.

Еще одним нетипичным местом для ежегодной проверки знаний по географии 19 ноября стала ледяная пещера внутри горы в Якутии. На фоне инсталляций изо льда при температуре от −8 до −10 градусов россияне отвечали на вопросы Русского географического общества, которое было учреждено 178 лет назад.