Стала известна реакция Познера на интервью Карлсона с Путиным Познер отказался комментировать интервью Путина Карлсону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с NEWS.ru отказался комментировать интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что «ничего не скажет» по этому поводу.

Ничего не скажу. Извините, но нет. Всего хорошего! — сказал Познер.

Ранее Карлсон взял интервью у Путина и опубликовал его на своем сайте. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что издания и телеканалы из США и стран Евросоюза прислали Кремлю десятки запросов с просьбой организовать беседу с российским лидером. По его словам, в настоящее время организация новых интервью невозможна.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что после выхода интервью с Путиным противники России мобилизуются, чтобы найти контраргументы против его доводов. При этом парламентарий допустил, что точка зрения российского лидера может спровоцировать изменения в США.

Как отметил сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, российский лидер дал понять Западу, что Москва готова к серьезному разговору, прежде всего по вопросам взаимной безопасности. Он подчеркнул, что руководителям США и Европы будет тяжело согласиться с мнением Путина, поскольку так они признают свою причастность к разжиганию конфликта на Украине, а также обман своих граждан и мирового сообщества на протяжении последних 10 лет.