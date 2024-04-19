Стала известна реакция Института Пушкина на увольнение ректора Пресс-секретарь института Пушкина Аверина: вуз не готов принять нового ректора

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Директор Государственного института имени А.С.Пушкина Наталья Трухановская

Институт русского языка имени А. С. Пушкина не готов принять нового ректора после увольнения Натальи Трухановской, заявила изданию «Подъем» пресс-секретарь учебного заведения Мария Аверина. По ее словам, Трухановская в настоящий момент находится на больничном, руководителя вуза никто не уведомлял о грядущем увольнении, соответствующий приказ также никто не выпускал. Аверина назвала данные действия «рейдерским захватом».

Наш ректор сейчас, Наталья Тухановская, находится на больничном. Она не была уведомлена, никаких приказов не было. Нового ректора мы принять не готовы. Это буквально рейдерский захват института, — сказала собеседница издания.

Ранее Минобрнауки России сообщило, что вуз по результатам проведенной проверки не организовал надлежащий контроль за экзаменами для иностранцев. Персональная ответственность за их проведение, а также выдача сертификатов, как уточнили ведомстве, возложена на ректоров уполномоченных вузов. В ведомстве добавили, что на должность и.о. ректора назначен проректор МГУ Никита Гусев.

До этого Рособрнадзор выдал пяти вузам предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Среди них: Псковский государственный университет, Российский государственный педуниверситет имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Пушкина и Российский университет дружбы народов.