Стала известна причина сильного ветра и дождя в Москве

Сильный ветер и дождь в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере европейской части России образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столичный регион в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, однако штормового предупреждения не выпускалось.

Сложилась необычная ситуация, связанная с тем, что на севере европейской территории России расположен хорошо выраженный антициклон, на юге европейской территории — достаточно глубокий циклон. Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы, — пояснил Вильфанд.

Ещё более сильные дожди, чем в Подмосковье, прогнозируются в Краснодарском крае и Ростовской области.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придёт потепление. Небольшой подъём температуры до плюс 13 градусов ожидается к следующей пятнице. При этом характер погоды не изменится, будет пасмурно, сохранится вероятность дождей.