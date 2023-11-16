Стала известна причина уголовного дела против основателя «Тануки» SHOT: уголовное дело против Орлова связано с фитнес-клубом Black Star Fitness

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Орлов

Telegram-канал SHOT сообщает, что уголовное дело против основателя «Тануки» Александра Орлова связано с премиальным фитнес-клубом Black Star Fitness в Москва-Сити, который он учредил. По данным SHOT, арендодатель обвиняет тогдашнее руководство в причинении ущерба на 110 млн рублей.

Как выяснил канал, руководители ООО «Меркурий Фитнес» умышленно не оплачивали аренду, а также без разрешения начали строить бассейн. Согласно информации SHOT, компания находится в процессе банкротства, при этом сам тренажерный зал закрыт еще с июня 2022 года.

Ранее в базе данных МВД России появилась информация о розыске Александра Орлова. Telegram-канал SHOT выяснил, что ресторатор проходит по статье «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой», по которой ему грозит до пяти лет колонии. Сам Орлов ранее уехал из России, а летом он продал доли в трех разных фирмах сети «Тануки» и избавился от своей ресторанной группы Bulldozer Group.

В прошлом Орлов неоднократно попадал в скандалы. Так, в 2021 году он рассказал в интервью ведущему телеканала RT Антону Красовскому, что ел собачатину и не прочь попробовать блюдо из кота и кусочек человечины «ради интереса». По словам ресторатора, собачье мясо ему готовили в Южной Корее.