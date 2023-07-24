Стала известна причина сбоев в работе «Википедии» Неполадки в работе «Википедии» были связаны с DDoS-атакой на серверы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблемы с доступом к сайту «Википедия» были связаны с DDoS-атакой на серверы Wikimedia Foundation, сообщил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский. Некоммерческий фонд Wikimedia Foundation управляет структурой, на которой работает «Википедия».

Фонд «Викимедиа» стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах «Викимедиа» из некоторых частей США и Европы, включая Россию, — сообщил Козловский.

Для устранения неполадок в работе сайта были приняты все необходимые контрмеры, заверил он. В настоящее время доступ к «Википедии» полностью восстановлен.

Ранее сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе «Википедии». По его данным, жалобы поступали сразу из нескольких стран. При этом наибольшее количество сообщений было из Великобритании. Уточняется, что большая часть пользователей имели проблемы с доступом к сайту.

Козловский также прокомментировал информацию о якобы блокировке «Википедии» в России. По его словам, на территории страны нет никаких проблем с доступом к интернет-энциклопедии. Он добавил, что Роскомнадзор также не присылал соответствующих уведомлений.