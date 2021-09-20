Стала известна возможная дата первого заседания Госдумы восьмого созыва

Первое заседание Госдумы VIII созыва может пройти в первой половине октября. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Как известно, по предварительным результатам подсчёта голосов в выборах в Госдуму РФ, лидирующие позиции занимает «Единая Россия».

Только в общих чертах. Я думаю, что это будет первая половина октября, — сказал Новиков, отвечая на вопрос о датах проведения первого заседания нижней палаты парламента в новом созыве.

Госдума избирается на пятилетний срок по смешанной системе: 225 депутатов проходят в неё по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В федеральных списках было зарегистрировано 14 партий.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,42% после обработки 80% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 194 одномандатных округах из 225.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 19,82%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,55%, за ней идут партии СРЗП (7,37%) и «Новые люди» (5,38%).