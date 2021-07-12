Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю на 25,6%

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Вместе с тем количество госпитализированных граждан в пересчёте на 100 тысяч жителей уменьшилось на 19,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%, — говорится в сообщении.

Также в оперштабе заявили, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества госпитализаций в 55 регионах. При этом рост числа граждан, попавших в больницы, произошёл в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трёх субъектах РФ.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что в России через месяц начнётся новая волна заболеваемости COVID-19 из-за с распространения штамма BA.2 — «стелс-омикрона». Эксперт добавил, что новый штамм стал причиной роста заболеваемости в других странах. Он отметил, что «стелс-омикрон» менее «быстрый», чем его предшественник.

Чепурнов указал на то, что власти Китайской Народной Республики не могут справиться с распространением вируса, несмотря на все принятые «супермеры».