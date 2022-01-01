Стал известен предварительный прогноз погоды на 2023 год Климатолог Кокорин: в 2023 году возможен рост экстремальных погодных явлений

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В ближайшие десять лет частота экстремальных погодных явлений на территории России заметно возрастет. Об этом говорится в оценочном докладе об изменениях климата, подготовленном научными учреждениями Росгидромета и РАН. Данные из него в беседе с радио Sputnik привел директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, предостережение относится и к 2023 году.

В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальных погодных явлений будет больше, чем в предыдущие десять лет, — сказал Кокорин.

По его словам, россияне смогут ощутить эту тенденцию, хотя для разных федеральных округов могут быть характерны разные погодные аномалии. В частности, для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. а для Центрального федерального округа и непосредственно Москвы не исключаются волны жары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что в Москве и области 1 января может быть побит 50-летний температурный рекорд. В Санкт-Петербурге, вероятно, будет обновлен показатель от 2017 года. Воздух в обоих городах прогреется до плюс 3–5 градусов.

Также Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.